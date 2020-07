Paratici: "Se nessuno vuole lo scudetto, lo prendiamo noi volentieri…" (Di giovedì 23 luglio 2020) Il nono scudetto di fila? Sono risultati straordinari, la gente che fa sport sa quanta fatica si fa a vincere e quanta se ne fa a rivincere. È qualcosa di straordinario che capiremo fra dieci anni, ... Leggi su corrieredellosport

Il dirigente della Juventus Paratici polemizza prima della sfida chiave di Udine: “Sembra che nessuno voglia lo scudetto, lo prendiamo noi volentieri perché non si gioca per il secondo posto”. Si arri ...Nessuno che puntava a vincere lo scudetto, quindi se nessuno ci punta noi non ci offendiamo e ce lo andiamo a prendere”. Oltre al campionato, Paratici non ha perso l’occasione per coccolare Douglas ...