Municipio I: approvata relazione annuale Alfonsi (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – Con 14 voti favorevoli, 2 astenuti (tra cui la Presidente Alfonsi) e 3 contrari, il Consiglio ha approvato nella seduta di oggi la relazione annuale per il periodo luglio 2019-giugno 2020. ‘Prendiamoci cura della nostra comunita” e’ il titolo che la Presidente ha voluto dare alla relazione di quest’anno. Un anno che malgrado l’emergenza Covid ha visto approvare dalla Giunta municipale complessivamente 104 atti cosi’ suddivisi: 45 Deliberazioni di Giunta, 42 Direttive di Giunta, 5 Memorie di Giunta, 4 Ordinanze della Presidente, 4 Decisioni di Giunta, 4 Direttive della Presidente. Un dato molto superiore a quello che registrato in ogni altro Municipio della Capitale. Cosi’ in una nota il Municipio I. La relazione, ... Leggi su romadailynews

Italpress : RT @RegioneLazio: Approvata oggi una delibera nella quale, insieme a Municipio I di Roma Capitale e ASP Asilo Savoia viene stretto un accor… - Paola55459402 : RT @RegioneLazio: Approvata oggi una delibera nella quale, insieme a Municipio I di Roma Capitale e ASP Asilo Savoia viene stretto un accor… - pietrogiliberti : RT @RegioneLazio: Approvata oggi una delibera nella quale, insieme a Municipio I di Roma Capitale e ASP Asilo Savoia viene stretto un accor… - Gattina721 : RT @RegioneLazio: Approvata oggi una delibera nella quale, insieme a Municipio I di Roma Capitale e ASP Asilo Savoia viene stretto un accor… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio approvata Municipio I: approvata relazione annuale Alfonsi RomaDailyNews Stazione Tiburtina, i residenti: “La riqualificazione torna sul tavolo del Comune”

per valutare il progetto di riqualificazione della Stazione Tiburtina proposto dai cittadini con 8mila firme raccolte secondo la procedura ufficiale e già approvato da tutti i Municipi coinvolti ...

La casa comunale di Avezzano: una costruzione neomedievale del periodo fascista (1920-1932)

All’indomani delle elezioni politiche del 1924 e nel bel mezzo delle continue rappresaglie fasciste perpetrate in tutta la Marsica a danno delle minoranze socialiste e comuniste, un articolo pubblicat ...

per valutare il progetto di riqualificazione della Stazione Tiburtina proposto dai cittadini con 8mila firme raccolte secondo la procedura ufficiale e già approvato da tutti i Municipi coinvolti ...All’indomani delle elezioni politiche del 1924 e nel bel mezzo delle continue rappresaglie fasciste perpetrate in tutta la Marsica a danno delle minoranze socialiste e comuniste, un articolo pubblicat ...