**Migranti: Salvini, ‘ultimi focolai Coronavirus in Italia grazie a questa gente’** (Di giovedì 23 luglio 2020) Lampedusa, 23 lug. (Adnkronos) – “In tempo di virus gli ultimi focolai sono tutti arrivati grazie a questa gente (i migranti, ndr). La politica di questo governo è doppiamente criminale”. A dirlo all’Adnkronos è stato Matteo Salvini oggi a Lampedusa. L'articolo **Migranti: Salvini, ‘ultimi focolai Coronavirus in Italia grazie a questa gente’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

LegaSalvini : SENZA LA LEGA AL GOVERNO I TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI FESTEGGIANO - LegaSalvini : MIGRANTI: A LAMPEDUSA OLTRE 550 IN 24 ORE, OGGI ATTESO SALVINI » SICILIA REPORT - LegaSalvini : ++ IN 48 ORE ARRIVATI 1400 MIGRANTI, SALVINI OGGI A LAMPEDUS ++ - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: ++ IN 48 ORE ARRIVATI 1400 MIGRANTI, SALVINI OGGI A LAMPEDUS ++ - nuccia20 : RT @tdrclaudio: Salvini: “Governo sparge migranti infetti per l’Italia per tenerci sotto stato di emergenza” Una dichiarazione così merita… -

Ultime Notizie dalla rete : **Migranti Salvini **Migranti: Salvini, 'ultimi focolai Coronavirus in Italia grazie a questa gente'** Fortune Italia Lega, Matteo Salvini sbarca a Lampedusa: "Il governo nazionale odia la Sicilia"

Da ministro non ci ha messo piede, come ha sottolineato il sindaco Totò Martello, ma oggi Matteo Salvini è sbarcato ... del Carroccio e di una barca di migranti. In prima fila l'ex senatrice ...

Lampedusa: sbarchi a raffica, oltre 550 in 24 ore, centro d'accoglienza sotto pressione

Sbarchi a ripetizione a Lampedusa. E' in forte difficoltà la gestione di soccorso, identificazione e smistamento dei migranti. La questione presta il fianco all'affondo di Salvini che preannuncia il ...

Da ministro non ci ha messo piede, come ha sottolineato il sindaco Totò Martello, ma oggi Matteo Salvini è sbarcato ... del Carroccio e di una barca di migranti. In prima fila l'ex senatrice ...Sbarchi a ripetizione a Lampedusa. E' in forte difficoltà la gestione di soccorso, identificazione e smistamento dei migranti. La questione presta il fianco all'affondo di Salvini che preannuncia il ...