Matt Dillon, mi sento per metà italiano (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - CAGLIARI, 23 LUG - Un attore che ha nel suo Dna film come Giovani guerrieri, I ragazzi della 56/a strada, Rusty il Selvaggio, Drugstore Cowboy e Crash-contatto fisico, per il quale è stato ... Leggi su corrieredellosport

socialmiliac : Matt Dillon, mi sento per metà italiano - Ultima Ora - ANSA - Fabiettosalis : Dal 22 al 26 luglio la terza edizione del “Filming Italy Sardegna Festival” al #ForteVillage. Tra i nomi spiccano M… - iconanews : Matt Dillon, mi sento per metà italiano - GarauPina : RT @SardiniaPost: La terza edizione di ‘Filming Italy Sardegna Festival‘ ha potuto contare su un ospite di fama internazionale come l’attor… - youtgnet : Al Filming Festival la promozione della Sardegna, c'è anche Matt Dillon -

Ultime Notizie dalla rete : Matt Dillon Matt Dillon, mi sento per metà italiano - Ultima Ora Agenzia ANSA Matt Dillon, mi sento per metà italiano

(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - Un attore che ha nel suo Dna film come Giovani guerrieri, I ragazzi della 56/a strada, Rusty il Selvaggio, Drugstore Cowboy e Crash-contatto fisico, per il quale è stato ca ...

Cinema, al via la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival

Al via la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival, il primo grande evento internazionale di Cinema post Covid-19, che promuove la Sardegna come destinazione turistica con un evento che vant ...

(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - Un attore che ha nel suo Dna film come Giovani guerrieri, I ragazzi della 56/a strada, Rusty il Selvaggio, Drugstore Cowboy e Crash-contatto fisico, per il quale è stato ca ...Al via la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival, il primo grande evento internazionale di Cinema post Covid-19, che promuove la Sardegna come destinazione turistica con un evento che vant ...