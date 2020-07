Marisa Laurito: “Il manifesto della Lega con De Crescenzo è una doppia schifezza” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnche Marisa Laurito si schiera al fianco della famiglia De Crescenzo e condanna il manifesto di Severino Nappi. Come si ricorderà, l’esponente della Lega aveva utilizzato indebitamente la foto e una frase dell’autore partenopeo (“Napoli, l’ultima speranza dell’umanità”), per pubblicizzare il suo partito. “Nappi si è definito uomo d’amore ma dubito che sappia davvero cosa significhi. Gli vorrei tanto chiedere se davvero conosce la filosofia di Luciano De Crescenzo”, ha tuonato la direttrice del teatro Trianon Viviani sulle pagine de Il Mattino. “Qualunque logo politico abbinato al nome di Luciano, con l’utilizzo di una sua frase, ... Leggi su anteprima24

Però adesso sono serena, ho amici meravigliosi, una figlia stupenda, ho Marisa Laurito…Mia mamma ha sofferto molto per noi due, all’inizio fu brutto. L’ho buttato fuori di casa, non ero d ...

De Crescenzo e il post Lega, Laurito: «Chi plagia Luciano non è un uomo d’amore»

Marisa Laurito, direttrice del teatro Trianon Viviani, ha lavorato a lungo con Luciano De Crescenzo, del quale era personale amica. Ha recitato in tanti suoi film e più di recente è stata in tournée c ...

