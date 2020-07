Manuel Bortuzzo: pena ridotta per i due aggressori (Di giovedì 23 luglio 2020) Il secondo grado di giudizio ha ridotto la pena per i due aggressori di Manuel Bortuzzo. I carnefici del nuotatore condannati a 14 anni e 8 mesi. Il primo grado di giudizio aveva condannato i due aggressori di Manuel Bortuzzo a 16 anni. Oggi la pena è stata, seppur di poco, ridotta a 14 anni e 8 mesi al secondo grado di giudizio. Ha funzionato la strategia della difesa all’appello dopo la prima condanna a Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due che avevano ferito il nuotatore italiano provocandogli la paralisi alle gambe. In appello è caduta l’accusa di tentato omicidio nei confronti della, la fidanzata di Bortuzzo. I due aggressori, rei confessi, erano stati portati a ... Leggi su bloglive

