Lozano non è Mertens. Napoli battuto a Parma, al Tardini perde anche Ancelotti (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Napoli, contro il Parma, ha rimediato una sconfitta indolore solo se si fa riferimento alla classifica. Gli azzurri sono già qualificati per l'Europa League. Dalla gara del Tardini, tuttavia, sono emerse alcune indicazioni importanti. Allan, ad esempio, schierato dal primo minuto di gioco, è il lontano parente del calciatore ammirato in passato. Lozano era uno dei calciatori più attesi. Il messicano ha giocato in un ruolo non suo, quello di prima punta. I risultati sono stati deludenti.... Leggi su 90min

Al 73' fiammata di Lozano, non troppo brillante, che in accelerazione di esterno lascia partire un destro che Sepe tocca oltre il palo D0Aversa allora gioca la carta Gervinho per l'ultimo quarto d'ora ...

Non è andata bene, da centravanti per Hirving Lozano, cresciuto da esterno. D'altronde è quello il suo ruolo. Diverse insufficienze nelle pagelle. CORRIERE DELLO SPORT 5.5 - "Non è un centravanti e ...

