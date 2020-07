Lazio-Cagliari 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: torna Luis Alberto (Di giovedì 23 luglio 2020) Lazio e Cagliari si sfidano oggi in chiusura di programma della 35esima giornata di serie A. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta 2-1 contro la Juventus a causa della quale si sono ritrovati... Leggi su ilmessaggero

OfficialSSLazio : ? 92' | Cagliari-Lazio 1-0 ?? ? 98' | Cagliari-Lazio 1-2 ?? #CMonEagles ?? - CagliariCalcio : SOTTO LE LUCI DELL'OLIMPICO ?? ?? - Preview: - OddsnNews : SERIE A: LAZIO VS CAGLIARI BETTING PREVIEW?? - sgogov : @PPOffers Giovanni Simeone Lazio 1-2 Cagliari #PaddyPPileup - TammoPuura : Klavan starting against Lazio! ??????????Forza Cagliari! -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Cagliari

Ultima partita della 35esima giornata tra Lazio e Cagliari con i biancocelesti che provano a non allontanarsi troppo dal secondo posto occupato dall'Atalanta. Ecco di seguito le formazioni ufficiali ...Per i risultati di Serie A legati alla 35^ giornata siamo arrivati alle due partite che rappresentano i posticipi: giovedì 23 luglio saremo in campo per Udinese Juventus, che si gioca alle ore 19:30, ...