Juventus, Rugani e De Sciglio verso l’addio (Di giovedì 23 luglio 2020) Sarà una sessione di mercato calda quella che partirà dal 1 settembre per la Juventus, il direttore sportivo Paratici sarà chiamato a rinforzare la rosa e interverrà in tutti i reparti, prima però bisognerà piazzare gli esuberi. Per quanto riguarda il pacchetto difensivo al momento sono due i giocatori in uscita: Daniele Rugani e Mattia … L'articolo Juventus, Rugani e De Sciglio verso l’addio Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Rugani Juventus, Rugani e De Sciglio verso l'addio DailyNews 24 Udinese-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la vittoria contro la Lazio, la Juventus ha la possibilità di vincere lo Scudetto già nel match contro l'Udinese. Con una serie di risultati utili, i bianconeri di Sarri potrebbero festeggiare l' ...

I convocati della Juventus per l’Udinese: non c'è Higuain

I convocati della Juventus per la sfida contro l’Udinese: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral, Coccolo Centrocampisti: Pjanic ...

