"Irregolarità a bordo della nave": le "ganasce" alla Ocean Viking (Di giovedì 23 luglio 2020) Sofia Dinolfo La nave operante per l'Ong francese Sos Mediterranée è stata sottoposta ad ispezione da parte della Guardia costiera. Undici ore di verifiche e poi il provvedimento di fermo amministrativo per Irregolarità L’Ocean Viking rimane ferma a Porto Empedocle fino a data da destinarsi. È questo l’effetto di un provvedimento di fermo amministrativo emesso a carico della nave da parte della Guardia costiera nella tarda serata di ieri. La nave battente bandiera norvegese e operante per l’Ong francese Sos Mediterranée, è stata sottoposta ad un’ispezione da parte delle autorità militari che si sono occupate di accertare la presenza del rispetto delle ... Leggi su ilgiornale

Ocean Viking: 11 ore di ispezione, e ora dovrà fermarsi

La Ocean Viking si ferma: non potrà più navigare, almeno per un po’. Il motivo è semplice: un gruppo di ispettori della Guardia Costiera, specializzati in sicurezza della navigazione, hanno sottoposto ...

