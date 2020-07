Inghilterra, 13 arresti per gli assembramenti dei tifosi di Liverpool e Leeds (Di giovedì 23 luglio 2020) Tredici persone sono state arrestate tra Liverpool e Leeds a causa degli assembramenti creati dai per festeggiare i successi dei rispettivi club. Il Liverpool ha vinto la Premier League, il Leeds invece è stato promosso nella massima serie. Nove tifosi sono stati arrestati nella notte tra mercoledì a giovedì all’esterno dello stadio di Anfield, dove il Liverpool ha celebrato il titolo inglese vincendo 5-3 sul Chelsea. La polizia ha dichiarato: “Anche se il numero di persone ieri sera avrebbe potuto essere molto più grande, è deludente che le persone non abbiano ascoltato le nostre richieste, quelle del club e del comune di non riunirsi”. A Leeds, invece, sono state arrestate quattro persone e un ... Leggi su ilnapolista

