Incendio Spinaceto, fumo e cenere fino in Centro Storico (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – Frammenti di cenere, forte odore di bruciato e lieve foschia. L’Incendio in corso nella zona di Spinaceto si avverte fin in Centro a Roma. Sono molte le zone dove in questi minuti, si moltiplicano le segnalazioni di questo tipo. Da via Nazionale, al quartiete Trieste. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia di Roma Capitale. L’Incendio di sterpaglie e’ circoscritto, non risultano abitazioni coinvolte, ma le fiamme hanno interessato diverse vie dell’area sud della capitale, che in linea d’aria, spiegano i Vigili del fuoco, dista appena 5 km dal Centro della citta’. Leggi su romadailynews

