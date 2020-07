Immergiti completamente in Hyper Scape di Ubisoft grazie all’integrazione di CORSAIR iCUE (Di giovedì 23 luglio 2020) CORSAIR, azienda leader nel settore delle periferiche gaming e dei componenti più avanzati per PC, è lieta di annunciare che Hyper Scape, l’attesissimo videogioco battle royale di Ubisoft attualmente in versione open beta, è l’ultimo gioco a includere un’illuminazione dinamica integrata tramite il software CORSAIR iCUE. Tutti i dispositivi RGB compatibili con iCUE presenti nel tuo sistema, dalla DRAM alla tastiera, risponderanno ad azioni ed eventi di gioco, per un’esperienza immersiva che ti proietterà al centro della battaglia. In Hyper Scape, i giocatori corrono, saltano e sparano spostandosi attraverso un enorme paesaggio urbano, combattendo contro decine di avversari online con ... Leggi su gamerbrain

Da oggi, in aggiunta alla vasta gamma di componenti RGB controllabili da iCUE, come ventole, radiatori e memorie, i giocatori potranno beneficiare di un’illuminazione completamente sincronizzata di ...

