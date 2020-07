Imbarazzo a La vita in diretta estate, Andrea Delogu mortificata: “Ma fa la pipì…” (Di giovedì 23 luglio 2020) Imbarazzo a La vita in diretta estate La grande novità di questa nuova edizione de La vita in diretta estate è senza ombra di dubbio la presenza di due inviate soprannominate Occhi di gatto. Stiamo parlando di Sandra Milo e della figlia Debora Ergas. Nella puntata in onda martedì 21 luglio 2020 le due donne erano in collegamento da San Pietro Avellana, un paese in provincia di Isernia composto solamente da 500 abitanti e una vasta varietà di tartufi. E a proposito di queste specialità, le inviate hanno fatto vedere al pubblico di Rai Uno il cane da tartufo all’azione. Ad un tratto però, quando il cameraman ha inquadrato il pelosetto, quest’ultimo non ha perso tempo ad alzare la gamba a fare il suo bisognino fisico. A ... Leggi su kontrokultura

