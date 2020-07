Il sogno di una vita (Di giovedì 23 luglio 2020) Questo articolo è uscito sul numero 28-29 di Vanity Fair, in edicola fino al 28 luglio Tagliare a mano l’orlo di un abito di chiffon impalpabile, con movimenti delicati ma nello stesso tempo decisi, facendo correre le forbici lungo linee dettate dall’esperienza. Poi fermarsi, accarezzare il tessuto e ricominciare esattamente da dove ci si era fermati, senza incertezze. Sono gesti sapienti, preziosi come il savoir-faire di chi crea abiti da sogno. O, meglio, abiti che si indossano quando i sogni si realizzano: «Non dimenticherò mai quando ho visto Paola (Turani, fashion influencer, ndr) camminare verso l’altare, con indosso il nostro vestito. È stato un momento speciale». Michela Feroldi, 43 anni, di Carpenedolo (Brescia), è la capo première di Atelier Emé, lavora in azienda da cinque anni, e nel settore da una vita. Ne ha visti di pizzi, cristalli e perline passare sotto gli occhi, ma conserva nello sguardo quella scintilla di entusiasmo di chi si sa emozionare ogni volta come fosse la prima. Leggi su vanityfair

Mani che puntano, cuciono, ricamano muovendosi come in una coreografia. «Pensare che ho studiato Economia aziendale: mi sentivo di avere l’istinto commerciale, fin da piccola sognavo di aprire una ...

