Il Mes cruccio d'Italia. Al Parlamento Ue c'è il Sì di Pd e FI, il No di M5S, Lega e FdI (Di giovedì 23 luglio 2020) La Lega, il Movimento Cinque Stelle e Fratelli d’Italia, durante la plenaria del Parlamento europeo, hanno votato a favore di un emendamento alla risoluzione sulle conclusioni del Consiglio europeo che chiedeva di escludere il ricorso al Mes come strumento anti-crisi. Pd, Forza Italia e Italia Viva hanno votato contro.L’emendamento, presentato dal gruppo Identità e democrazia, stabiliva di “respingere l’ utilizzo del Mes finalizzato a stimolare l’economia in seguito alla crisi della Covid-19”. La proposta è stata comunque respinta con 560 voti.Le due principali forze di maggioranza in Italia si sono quindi divise in Ue. Leggi su huffingtonpost

