Genova, venerdì nero per i trasporti per lo sciopero di 4 ore di treni e bus (Di giovedì 23 luglio 2020) E' stato proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti per domani 24 luglio uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico per protestare contro il caos che da settimane tiene sotto scacco la città e la regione, per chiedere finalmente l’avvio di lavori infrastrutturali come la Gronda e un coordinamento regionale per migliorare tutta la viabilità locale. I problemi di mobilità di persone e merci della Liguria sono da tempo al centro del dibattito politico e stanno creando molti attriti tra il Governo e gli enti locali. Due giorni fa l’incontro nel capoluogo ligure tra la Ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e il Comitato “Salviamo Genova e la Liguria” che si è risolto in una fumata nera mantenendo distanti le rispettive posizioni. Orari e luoghi delle manifestazioni Il raduno ... Leggi su tg24.sky

