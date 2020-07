Export, la piacentina Olimpia 80 alla “conquista” del Messico (Di giovedì 23 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Sace e Simest, che insieme costituiscono il Polo dell'Export e dell'Internazionalizzazione del Gruppo CDP, hanno sostenuto insieme a Intesa Sanpaolo l'esportazione in Messico di un impianto per la produzione di tubi saldati e impianto di accumulo orizzontale per tubi ad alta frequenza, entrambi realizzati dalla piacentina Olimpia 80. Grazie all'azione congiunta di SACE, SIMEST e Intesa Sanpaolo, Exetra ha finalizzato una commessa del valore di 1,2 milioni di euro con un cliente messicano, “offrendo una dilazione di pagamento a 5 anni ad un costo molto competitivo – si legge in una nota -. La struttura finanziaria dell'operazione ha beneficiato, infatti, della copertura assicurativa SACE per il rischio del credito del cliente messicano e del contributo ... Leggi su iltempo

