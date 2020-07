Donna uccisa in casa da un giovane conosciuto al Sert (Di giovedì 23 luglio 2020) Portogruaro, si erano incontrati nell'ambulatorio dove andavano lei per problemi di alcol e lui, ora accusato di omicidio, di droga. All'inizio si era pensato ad un incidente domestico: invece è stata uccisa con violenza, con diversi colpi alla testa Leggi su repubblica

