‘Daydreamer’, la soap dei record andrà in onda anche in autunno! E intanto un famoso regista afferma che intende lavorare presto con Can Yaman (Di giovedì 23 luglio 2020) La serie turca DayDreamer – Le ali del sogno che vede protagonista Can Yaman, nei panni di Can Divit, sta riscuotendo un ottimo successo di ascolti nel pomeriggio di Canale 5. Il destino della serie era alquanto incerto, infatti non si era a conoscenza del futuro della programmazione degli episodi una volta terminato il periodo estivo. Recentemente Mediaset, tramite il canale social QuiMediaset, ha fugato ogni dubbio con l’annuncio della prosecuzione della telenovela anche in autunno: La soap dei record DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà convivendo con Il Segreto, o alla fine di quest’ultimo. La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di ... Leggi su isaechia

QuiMediaset_it : La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà co… - Kerr35 : RT @MasterAb88: Torna a volare #DayDreamer che ieri, 22 luglio, è la soap più vista con oltre 2,5 milioni e il 22%. Nonostante sia piena e… - lucytilla : RT @MasterAb88: Torna a volare #DayDreamer che ieri, 22 luglio, è la soap più vista con oltre 2,5 milioni e il 22%. Nonostante sia piena e… - GIOURSO : RT @QuiMediaset_it: La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà conviv… - Miriam25690611 : RT @QuiMediaset_it: La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà conviv… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Daydreamer’ soap