DayDreamer finisce a settembre? Mediaset fa chiarezza: “Tornerà convivendo con Il Segreto” (Di giovedì 23 luglio 2020) Finalmente giungono le prime conferme sul destino di DayDreamer, la soap opera turca con protagonista Can Yaman ed in onda nei pomeriggi estivi di Canale 5. Vero successo dei palinsesti dell’estate dell’ammiraglia Mediaset, DayDreamer continua ad appassionare i telespettatori amanti delle soap opera che ormai da qualche anno spopolano dalla Turchia con furore segnando degli... L'articolo DayDreamer finisce a settembre? Mediaset fa chiarezza: “Tornerà convivendo con Il Segreto” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

_Alessio_88 : #DayDreamer fa il culo a D14c0 con #ioete quindi sono contento del successo ma quando finisce il programma su Rai1… - fortunatomirko1 : @MasterAb88 Ma già pomeriggio 5 dura 10 minuti , potrebbero fare beutiful una vita uomini e donne che finisce alle… - attigna : @Capass8Emanuela Non fai in tempo a sederti per ammirare e poufffff ...finisce subito..#CanYaman #CanDivit #DemetÖzdemir #DayDreamer - findinalbatros : Ormai io e nonna mentre commentiamo questo facciamo appena finisce ?? #DayDreamer - adoremaljk : RT @canxlovee: MA FINISCE QUA? MA SIAMO MATTI? NO IO SCIOCCOBASITA #DayDreamer -