Dalia Management | doppio colpo | la neopromossa vuole diventare ‘terribile’

C'è grande curiosità in casa Dalia Management per il primo campionato di serie C2 dopo la recente promozione tanto festeggiata dagli irpini. La compagine della famiglia Dalia, senza troppi cambiamenti, proverà a dare fastidio a tutte le altre squadre del girone. Ufficializzate le tre partenze, il direttore Russo è stato chirurgico ed ha inserito due giocatori che, seppur ancora giovanissimi, vantano esperienze in campionati importanti. Si tratta dei fratelli Domenico e Giovanni La Marca, di 23 e 25 anni, con un passato nel settore giovanile del Napoli calcio a 5 di serie A e un campionato di serie B nazionale nel Saviano allenato da mister Centonze, attuale allenatore del Real San Giuseppe in serie A. I due atleti arrivano a titolo definitivo dal Saviano, segno di ...

