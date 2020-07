Coronavirus, Galli invita alla cautela: “Il virus non è più debole” (Di giovedì 23 luglio 2020) A dispetto di quanto affermato dai cosiddetti “ottimisti”, l’infettivologo Massimo Galli invita a stare cauti e afferma che il Coronavirus non si è indebolito. Coronavirus: l’appello dell’infettivologo Massimo Galli invita alla calma e risponde, di netto, a tutti gli ottimisti. Negli ultimi giorni, infatti, lo stesso Alberto Zangrillo aveva affermato che il virus non ha … L'articolo Coronavirus, Galli invita alla cautela: “Il virus non è più debole” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Open_gol : E sulla nuova sequenza isolata a Padova: «Potrebbe essere la dimostrazione che nel nostro Paese circolano ceppi div… - PakoTataranni : Al fantavirus: 4-4-2: Burioni, Galli, Brusaferro, Spada, Bassetti. Fauci, Pregliasco, Crisanti, Lopalco. Zangrillo,… - paoloigna1 : In realtà ha solo sottolineato li dati fatti più recenti e per quanto riguarda la vivacità del #Covid19 basta veder… - Notiziedi_it : L’infettivologo Galli agli ottimisti: «Il Coronavirus non si è indebolito. In autunno dobbiamo essere pronti a tutt… - blogsicilia : 'Il coronavirus non si è indebolito per niente', Galli ne è sicuro - -