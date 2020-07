Catania, la Sigi si è aggiudicata l’asta fallimentare: finisce l’era Pulvirenti (Di giovedì 23 luglio 2020) A Catania possono stare tranquilli. Si chiude l’era targata Pulvirenti, durata sedici anni, ma il calcio è salvo. Come riporta l’edizione odierna de La Sicilia il club etneo è passato ufficialmente nelle mani della Sigi, la Sport Investment Group Italia che si è aggiudicata l’asta fallimentare indetta dal Tribunale della città siciliana. La Sigi, che ha offerto circa 1,3 milioni di euro, provvederà al pagamento degli stipendi arretrati degli scorsi mesi e i debiti esistenti a carico del Calcio Catania. L'articolo Catania, la Sigi si è aggiudicata l’asta fallimentare: finisce l’era ... Leggi su alfredopedulla

