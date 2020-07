Bracconieri sorpresi di notte a caccia nei boschi, denunciati (Di giovedì 23 luglio 2020) Firenze, 23 luglio 2020 - Bracconieri colti in flagrante dai carabinieri forestali mentre cacciavano di notte in una località di campagna nel comune di Firenze: denunciati due italiani e sequestrati ... Leggi su lanazione

Firenze, 23 luglio 2020 - Bracconieri colti in flagrante dai carabinieri forestali mentre cacciavano di notte in una località di campagna nel comune di Firenze: denunciati due italiani e sequestrati ...Gli agenti dei carabinieri forestali hanno colto in flagrante due bracconieri mentre erano appostati di notte con fucili uso caccia, pronti all’uso, in attesa di sparare a fauna ungulata nel Comune di ...