Anfore romane scoperte in un negozio di frutti di mare in Spagna: usate come oggetti di decoro (Di giovedì 23 luglio 2020) Stavano effettuando un’ispezione di routine in un negozio di frutti di mare: così la polizia spagnola ha scoperto tredici Anfore romane e un’ancora di metallo del 18esimo secolo nel locale. Secondo il racconto del proprietario, sarebbero state raccolte in mare dal figlio, durante una battuta di pesca. I reperti venivano utilizzati come oggetti di decoro. L’episodio, raccontato dal Guardian, è avvenuto nella città costiera di Santa Pola, in provincia di Alicante. “Hanno notato le Anfore sparse per il locale”, si legge in una nota delle forze dell’ordine. Gli oggetti sono stati confiscati dal Dipartimento dei beni culturali di Valencia e ... Leggi su huffingtonpost

ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: Anfore romane scoperte in un negozio di frutti di mare in Spagna: usate come oggetti di decoro - Mil_Pas : RT @HuffPostItalia: Anfore romane scoperte in un negozio di frutti di mare in Spagna: usate come oggetti di decoro - HuffPostItalia : Anfore romane scoperte in un negozio di frutti di mare in Spagna: usate come oggetti di decoro - BLIND_DATA24 : Anfore romane scoperte in un negozio di pesce in Spagna. Portavano anche petrolio, una delle prime petroliere della… - Notiziedi_it : San Felice Circeo, tre anfore romane riemergono dalle acque del porto -

Ultime Notizie dalla rete : Anfore romane Anfore romane scoperte in un negozio di frutti di mare in Spagna: usate come oggetti di decoro L'HuffPost Anfore romane scoperte in un negozio di frutti di mare in Spagna: usate come oggetti di decoro

Stavano effettuando un’ispezione di routine in un negozio di frutti di mare: così la polizia spagnola ha scoperto tredici anfore romane e un’ancora di metallo del 18esimo secolo nel locale. Secondo il ...

San Felice Circeo, tre anfore romane riemergono dalle acque del porto

Come se fosse un grande e diffuso museo sommerso, dal mare del Circeo continuano a riemergere pezzi di storia dell'antica Roma. A San Felice, nei pressi del porto, trafficatissimo in questi giorni, so ...

Stavano effettuando un’ispezione di routine in un negozio di frutti di mare: così la polizia spagnola ha scoperto tredici anfore romane e un’ancora di metallo del 18esimo secolo nel locale. Secondo il ...Come se fosse un grande e diffuso museo sommerso, dal mare del Circeo continuano a riemergere pezzi di storia dell'antica Roma. A San Felice, nei pressi del porto, trafficatissimo in questi giorni, so ...