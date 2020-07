Alice Nevers – Professione Giudice 12 al finale di stagione su Giallo il 23 luglio, aspettando la tredicesima stagione (Di giovedì 23 luglio 2020) Giovedì 23 luglio termina la programmazione di Alice Nevers - Professione Giudice 12, col nono e il decimo episodio in prima visione in chiaro. Il canale 38 del digitale terrestre dedicato ai polizieschi e ai gialli ha trasmesso la dodicesima stagione del procedural giudiziario francese ogni giovedì con due episodi in prima serata. Quelli del 23 luglio sono gli ultimi per questa stagione televisiva, prima della pausa estiva. Due nuovi casi per da istruire per la meticolosa Giudice interpretata Marine Delterme, nei due episodi del finale di stagione di Alice Nevers - Professione ... Leggi su optimagazine

mimi4527 : RT @zazoomblog: Alice Nevers anticipazioni puntate in onda giovedì 23 luglio su Giallo - #Alice #Nevers #anticipazioni #puntate https://t… - alice_fans1 : RT @zazoomblog: Alice Nevers anticipazioni puntate in onda giovedì 23 luglio su Giallo - #Alice #Nevers #anticipazioni #puntate https://t… - zazoomblog : Alice Nevers anticipazioni puntate in onda giovedì 23 luglio su Giallo - #Alice #Nevers #anticipazioni #puntate - zazoomblog : Alice Nevers anticipazioni puntate in onda giovedì 23 luglio su Giallo - #Alice #Nevers #anticipazioni #puntate… - Stasera_in_TV : GIALLO: (23:20) Alice Nevers - Stagione 12 Episodio 7 - Assenza (Telefilm) #StaseraInTV 19/07/2020 #SecondaSerata #GialloTv -

Ultime Notizie dalla rete : Alice Nevers Alice Nevers, anticipazioni puntate in onda giovedì 23 luglio su Giallo Dituttounpop Alice Nevers – Professione Giudice 12 al finale di stagione su Giallo il 23 luglio, aspettando la tredicesima stagione

Alice Nevers - Professione Giudice 12 giunge al termine col finale di stagione il 23 luglio: a quando la tredicesima stagione? Giovedì 23 luglio termina la programmazione di Alice Nevers – Professione ...

Alice Nevers, anticipazioni puntate in onda giovedì 23 luglio su Giallo

Alice Nevers 12, anticipazioni puntate in onda giovedì 23 luglio alle 21:10 su Giallo. Il finale della dodicesima stagione inedita in Italia. Giovedì 23 luglio su Giallo continua l’appuntamento con la ...

Alice Nevers - Professione Giudice 12 giunge al termine col finale di stagione il 23 luglio: a quando la tredicesima stagione? Giovedì 23 luglio termina la programmazione di Alice Nevers – Professione ...Alice Nevers 12, anticipazioni puntate in onda giovedì 23 luglio alle 21:10 su Giallo. Il finale della dodicesima stagione inedita in Italia. Giovedì 23 luglio su Giallo continua l’appuntamento con la ...