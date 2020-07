Alessia Marcuzzi su Instagram: “Non essere troppo dolce o ti mangeranno” (Di giovedì 23 luglio 2020) Abbiamo più volte elogiato l’impeccabilità di Alessia Marcuzzi. La conduttrice è riuscita a non perdere mai la pazienza nel corso di questi mesi, durante i quali è stata sua malgrado al centro della cronaca rosa per via del presunto coinvolgimento nella storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Per i pochi che si sono persi il gossip più chiacchierato di questi mesi, la Marcuzzi era stata additata come terza incomoda. Più precisamente, era stata messa in circolazione una voce che dava per certa la relazione tra la conduttrice e De Martino e che proprio la scoperta di questa liason avrebbe portato Belen a far esplodere la coppia. Non è bastata la smentita di Stefano De Martino prima, arrivata quasi in tempo reale, e addirittura di Belen subito dopo: il caso è diventato ... Leggi su dilei

