Agguato in cui restò ferita la piccola Noemi: condannato a 18 anni il sicario, 14 anni al fratello (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 3 maggio dell'anno scorso in un Agguato a colpi di pistola una bambina di 4 anni, Noemi , restò gravemente ferita insieme alla nonna: oggi per quell'Agguato con i colpi esplosi tra la folla il gup ... Leggi su leggo

LaPresse_news : Napoli, fratelli condannati per agguato in cui fu ferita la piccola Noemi - AdriJuve64 : RT @leggoit: Agguato in cui restò ferita Noemi: condannato a 18 anni il sicario, 14 anni al fratello - leggoit : Agguato in cui restò ferita Noemi: condannato a 18 anni il sicario, 14 anni al fratello - DCiamei : @GiorgioTerruzzi sul @corriere , non di certo l'ultimo arrivato. Articolo su cui ogni tifoso dovrebbe MEDITARE. Cos… - Ele13121 : RT @AlessandraOdri: Il #GovernoConte vuole prorogare lo stato di emergenza perché ritiene che il #COVID19 sia ancora in agguato.Nel conte… -