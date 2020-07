Ultime Notizie Roma del 22-07-2020 ore 16:10 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia e cultura il primo trimestre dell’anno causa emergenza coronavirus il rapporto medio tra deficit pubblico e PIL nei paesi dell’eurozona è schizzato dallo 0,7 negli ultimi tre mesi del 2019 al 2,2% è l’insieme dei paesi UE il rapporto deficit-pil è salito dallo 0,7 al 2,3% ritornato eurostat nel primo trimestre rapporto debito PIL Italia è salita al 137,6% da 134,8 del Quarto trimestre 2019 nell’insieme dei 19 paesi dell’eurozona si è passati dal 84,1 al 80,375% degli italiani tra gli ultimi in Europa per livello di istruzione il 62,2% delle persone25-64 anni almeno il diploma in Europa nell’Unione Europea il 78,7% dato che in alcuni tra i più grandi paesi sale ancora 83,6 in Germania tanta di ... Leggi su romadailynews

fanpage : Il Ministro dell'Istruzione brasiliano è positivo al #Covid19 - fanpage : #RecoveryFund, Conte è soddisfatto - fanpage : L'avvertimento della Ministra #Lamorgese #mascherine - CorriereCitta : Coronavirus nel Lazio, quasi triplicati i contagi rispetto a ieri: sempre alti i casi provenienti dall’estero - sergimagugliani : RT @fanpage: Record di casi di #covid19 in Argentina nelle ultime 24 ore -