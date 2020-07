Terremoto di magnitudo 7.4 in Alaska, allerta tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Terremoto di magnitudo 7.4 in Alaska. allerta tsunami, non si registrano danni a persone o cose. ROMA – Violenta scossa di Terremoto in Alaska. Un sisma di magnitudo 7.4 è stato registrato a Dillingham. Non si registrano danni a persone o cose. allerta tsunami Le autorità locali hanno emesso l’allerta tsunami con l’attenzione che è massima in tutta la zona. Fonte foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Sismologia#/media/File:Sisma three components.jpgNotizia in aggiornamento fonte foto copertina https://it.wikipedia.org/wiki/Sismologia#/media/File:Sisma three components.jpg Leggi su newsmondo

