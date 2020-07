Svelato il segreto della “mummia urlante”: finalmente rivelata la causa della morte (Di mercoledì 22 luglio 2020) La “mummia urlante” è quanto rimane di principessa egiziana vissuta circa 3.500 anni fa, imbalsamata con la bocca spalancata e il corpo contorto per il dolore: gli egittologi ritengono di aver finalmente risolto il mistero della mummia scoperta nel 1881 a Deir el-Bahari, vicino a Luxor, nella Valle dei Re. La soluzione del giallo, riporta il quotidiano francese “Le Figaro”, è stata ipotizzata dal famoso archeologo Zahi Hawass, ex segretario generale del Consiglio supremo delle Antichità d’Egitto, e Sahar Saleem, professore di radiologia all’Università del Cairo, mettendo così a tacere numerose teorie bizzarre, nate attorno a questo misterioso cadavere. I due esperti hanno studiato la mummia per mezzo di sofisticate indagini diagnostiche, sottoponendola a raggi ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, il party segreto in prefettura. E la sfida tra i vertici del Viminale

Un party d'addio. Ma non solo. Perché al momento di alzare in alto i calici in onore di Gerarda Pantalone, prefetto di Roma che dal 1° agosto va in pensione, saranno presenti tutti i suoi possibili su ...

Un party d'addio. Ma non solo. Perché al momento di alzare in alto i calici in onore di Gerarda Pantalone, prefetto di Roma che dal 1° agosto va in pensione, saranno presenti tutti i suoi possibili su ...