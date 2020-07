“Scusate, scusate, non doveva succedere”. La vita in diretta estate: la super gaffe dei due conduttori (Di mercoledì 22 luglio 2020) La vita in diretta estate è una vera e propria manna dal cielo per la Rai: in linea di massima, facendo il punto della situazione dopo qualche settimana, la prova di Marcello Masi e Andrea Delogu alla conduzione de La vita in diretta estate può dirsi ampiamente superata. Gli imprevisti, però, in un programma che fa della diretta la sua forza, sono sempre dietro l’angolo. Ne abbiamo avuto una testimonianza anche al termine della puntata di oggi, martedì 21 luglio. Così, dopo la pubblicità che ogni giorno precede i saluti finali, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno fatto ritorno nello studio di Rai1 da cui va in onda il programma con aria sorpresa, spettinati, lei addirittura senza scarpe. Il motivo? Sono ... Leggi su caffeinamagazine

