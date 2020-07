Sampdoria-Genoa, Nicola: “Vittoria importante, ma non è ancora finita” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Per noi vincere diventa importante perché significa continuare il nostro percorso verso la salvezza. Aver vinto stasera per noi è molto importante”. Lo ha detto il tecnico del Genoa, Davide Nicola, a margine della vittoria nel derby contro la Sampdoria per 2-1. “Nelle ultime quattro partite abbiamo centrato la vittoria tre volte ma sappiamo che non è ancora finita – ha aggiunto Nicola ai microfoni di Sky Sport -. Mancano tre partite toste e impegnative che ci possono dare la certezza della salvezza”. Leggi su sportface

