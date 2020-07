Parma-Napoli 1-0 all’intervallo: Giovanni Di Lorenzo salva a porta vuota, poi il rigore di Gianluca Caprari (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo la vittoria di domenica in extremis sull’Udinese, il Napoli si ritrova al Tardini di Parma, sempre alle 19:30. A causa della squalifica di Arkadiusz Milik, è Hirving Lozano la prima punta, affiancato da da Lorenzo Insigne e Matteo Politano. La prima occasione del match è proprio di quest’ultima, che in spaccata prova a beffare Luigi Sepe. Il Parma, però, è bravo ad uscire spesso allo scoperto e a mettere in difficoltà la retroguardia azzurra. Al 30′ i padroni di casa sfiorano il vantaggio: Allan, tornato titolare sbaglia clamorosamente un retropassaggio, Yann Karamoh salta anche Alex Meret, ma avendo poco specchio a disposizione serve Luca Siligardi. Sulla conclusione a porta vuota si immola Giovanni Di ... Leggi su calciomercato.napoli

