“Non sappiamo dove siamo”, paura in mare e barca in avaria: salvati in 14 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Hanno rischiato la vita su una barca in avaria nelle acque di Capri tre famiglie di amici, per un totale di 14 persone e 3 bambini, di cui uno di appena un anno. La Guardia Costiera di Capri ha ricevuto ieri sera un mayday da parte dell’imbarcazione in avaria che ospitava le tre famiglie partite all’imbrunire dall’isola di Capri. I passeggeri, tutti originari della Campania, erano giunti la mattina nelle acque capresi e stavano facendo rientro in serata presso il porto di Napoli prima dell’avaria improvvisa ai motori di bordo con il mezzo alla deriva in posizione sconosciuta. Dopo la chiamata sono immediatamente partite le ricerche per individuare la barca ma a rendere difficoltoso lo scenario emergenziale si è ... Leggi su anteprima24

