Lucia Azzolina ribadisce: “Tutti a scuola regolarmente il 14 settembre” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La data è fissata, la scuola italiana è pronta ad accogliere tutti gli studenti il 14 settembre. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, lo ha ribadito quest’oggi ad Ancona al termine di un confronto con i responsabili del settore compresi i rappresentanti degli studenti e delle famiglie della Regione Marche e dell’Ufficio Scolastico regionale. “Sto attraversando palmo a palmo tutti i territori italiani per verificare le criticità di ogni singola regione – ha detto Azzolina – concentrandomi soprattutto sugli spazi e sull’organico. Il Decreto Rilancio ha già previsto un miliardo e 600 milioni di euro – ha continuato la ministra – e ho chiesto un altro miliardo e 300 milioni di scostamento, cosicché entro settembre la ... Leggi su sportface

