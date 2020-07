Lazio, parroco si dimette dopo aver celebrato l’unione civile di due donne in Comune. Ma in paese stanno con il don: “Un gesto bellissimo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sant’Oreste è dalla parte di Beatrice e Francesca. E di don Emanuele Moscatelli, che ora è in silenzio a “riflettere sulle sue azioni” per aver esercitato un diritto da Comune cittadino italiano. Seppure con al collo la fascia tricolore al posto della stola. Nel piccolo Comune in provincia di Roma, 3649 abitanti, da giorni non si parla d’altro. Il sacerdote, dal 2013 parroco della chiesa di San Lorenzo Martire, l’11 luglio ha celebrato l’unione civile fra due donne che vivono nel borgo arroccato sul Monte Soratte, a nord della Capitale. Don Emanuele ha celebrato il rito civile in una sala del Comune, su delega della sindaca Valentina Pini, come può fare qualunque ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Lazio, parroco si dimette dopo aver celebrato l’unione civile di due donne in Comune. Ma in paese stanno con il don… - Noovyis : (Lazio, parroco si dimette dopo aver celebrato l’unione civile di due donne in Comune. Ma in paese stanno con il do… - fainfocronaca : Lazio: rimosso dal vescovo il parroco che ha unito civilmente due donne L'unione civile è stata ratificata l'11 lu… - fainformazione : Lazio: rimosso dal vescovo il parroco che ha unito civilmente due donne L'unione civile è stata ratificata l'11 lu… - fainformazione : Lazio: rimosso dal vescovo il parroco che ha unito civilmente due donne L'unione civile è stata ratificata l'11 lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio parroco Lazio, parroco si dimette dopo aver celebrato l’unione civile di due donne in Comune Il Fatto Quotidiano Albano, lanciato il progetto di un centro di aggregazione giovanile nell’ex biblioteca di Pavona

L’associazione MUSAC (Museo di Street Art dei Castelli), tramite il suo presidente Marco Alteri, in occasione del convegno sul cambiamento climatico nell’anfiteatro all’aperto di via Roma, a Pavona di ...

Lazio: rimosso dal vescovo il parroco che ha unito civilmente due donne

L'unione civile è stata ratificata l'11 luglio a Sant'Oreste, comune della provincia di Roma con poco più di 3.600 abitanti. Quando mancavano pochi giorni al matrimonio, don Emanuele Moscatelli, parro ...

L’associazione MUSAC (Museo di Street Art dei Castelli), tramite il suo presidente Marco Alteri, in occasione del convegno sul cambiamento climatico nell’anfiteatro all’aperto di via Roma, a Pavona di ...L'unione civile è stata ratificata l'11 luglio a Sant'Oreste, comune della provincia di Roma con poco più di 3.600 abitanti. Quando mancavano pochi giorni al matrimonio, don Emanuele Moscatelli, parro ...