La moglie partorisce una femmina | il padre si dà fuoco per la vergogna

In India un uomo si è tolto la vita dandosi fuoco perché la moglie ha avuto l'ardire di mettere al mondo una figlia femmina. La moglie, appresa la notizia, ha avuto un malore ed è morta anche lei, las ...

Un giovane marito che si uccide solo perché attende una figlia femmina e non un maschio, come invece gli imponevano in famiglia, e la moglie che, distrutta dal dolore, non regge e muore di crepacuore.

