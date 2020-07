Gioino: “A Lioni gli alunni ci sono, serve subito un dirigente scolastico stabile” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLioni (Av) – “L’inizio dell’anno scolastico a settembre metterà tutti davanti a una dura prova per gli enormi problemi e le grandi responsabilità in materia di gestione Covid e tutela della sicurezza dei ragazzi. Ma per l’istituto comprensivo “Iannaccone” di Lioni, e per molta parte del territorio dell’Alta Irpinia, si prospetta pure un anno di “reggenza”, in un quadro generale che ha visto avvicendarsi in un decennio otto dirigenti scolastici”. Così il sindaco di Lioni, Yuri Gioino. “Rivendichiamo con forza la necessità di avere una dirigenza stabile in una delle poche realtà scolastiche irpine che ha visto incrementare il numero di bambini e ragazzi iscritti, per ... Leggi su anteprima24

