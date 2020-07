Deiulemar, anche un presepe da 1,7 mln all’asta per il risarcimento dei creditori (Di mercoledì 22 luglio 2020) C’e anche una natività realizzata da Giuseppe Sanmartino, lo scultore autore del Cristo velato, nel presepe dal valore stimato di 1,7 milioni di euro confiscato alla famiglia di armatori Lembo, proprietari della Deiulemar la società di navigazione di Torre del Greco ( Napoli) che con il suo fallimento nel 2012 ha messo ha messo in ginocchio 11 mila risparmiatori. La notizia dell’asta del presepe da record è stata pubblicata dal quotidiano Metropolis. A comporre il prezioso presepe di opere d’arte del XIV secolo il cui valore stimato dei singoli pezzi varia dai 6mila ai 30mila euro. Agli antichi pastori vanno aggiunte altre opere per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro. “In otto anni – ricorda all’ANSA l’avvocato Augusta ... Leggi su ildenaro

