Coronavirus Lombardia, decine di milioni in donazioni ancora non spesi. Pd: “La giunta fa cassa con i soldi dei cittadini per l’emergenza” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un tesoretto da svariate decine di milioni di euro che non è stato ancora speso. E rischia di essere gestito senza trasparenza. Secondo i consiglieri del Pd al Pirellone è questo il destino delle donazioni che migliaia di cittadini e aziende hanno versato alla Regione e agli ospedali lombardi nelle settimane calde dell’emergenza Covid. Un timore basato sulle prime due avvisaglie. I 25 milioni ricevuti per l’ospedale in Fiera verranno dirottati su altre iniziative. E, in generale, la legge di bilancio regionale moltiplicherà le possibili destinazioni delle donazioni: originariamente finalizzate all’acquisto di beni e servizi per gli ospedali, potranno in futuro essere utilizzate anche per “fronteggiare le conseguenze sociali ... Leggi su ilfattoquotidiano

RegLombardia : #LNews Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+164) e nessun nuovo caso a Como e Lecco Report completo rig… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - Adnkronos : #Coronavirus, in #Lombardia 34 nuovi casi e 1 morto nelle ultime 24 ore - Stefaniaugo77 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus Lombardia, decine di milioni in donazioni ancora non spesi. Pd: “La giunta fa cassa con i soldi dei cittad… - ribelle51 : Coronavirus Lombardia, decine di milioni in donazioni ancora non spesi. Pd: 'La giunta fa cassa con i soldi dei cit… -