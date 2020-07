Condono edilizio 2020: cos’è, come funziona e a che serve (Di mercoledì 22 luglio 2020) Condono edilizio 2020: cos’è, come funziona e a che serve Spesso nelle notizie di cronaca, si sente parlare di “Condono edilizio“. Non sempre tuttavia, nella narrazione giornalistica, vengono dati adeguati ragguagli e chiarimenti su cosa sia di fatto tale Condono, e sua quale sia la sua finalità. Ed è proprio ciò di cui vogliamo occuparci di seguito: facciamo chiarezza sul Condono edilizio e sulla sua funzione, anche in considerazione del fatto che si tratta di un tema sempre attuale e che riguarda la vita di non pochi cittadini. Se ti interessa saperne di più sulla prescrizione abuso edilizio, cos’è, quando scatta e a ... Leggi su termometropolitico

