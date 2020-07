Asso, due anni e 10 mesi per i maltrattamenti a moglie e figlie (Di mercoledì 22 luglio 2020) Quei maltrattamenti alla moglie e alle tre bimbe, che andavano avanti da anni, erano stati scoperti dai carabinieri di Asso quando la donna era finita al Pronto Soccorso, per le ferite rimediate ... Leggi su ilgiorno

Quei maltrattamenti alla moglie e alle tre bimbe, che andavano avanti da anni, erano stati scoperti dai carabinieri di Asso quando la donna era finita al Pronto Soccorso, per le ferite rimediate ...

Ronaldo meglio di Trezeguet e Del Piero: ma ha altri due record nel mirino

La Juventus si è aggrappata ancora una volta al suo asso Cristiano Ronaldo per vincere la partita più importante dell’anno e avvicinarsi allo scudetto. (JuveLive) > > > LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SU ...

