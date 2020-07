Alberto Urso, brutto infortunio. È Rudy Zerbi a far preoccupare tutti: foto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pochi giorni fa il nome di Alberto Urso è ribalzato agli onori della cronaca per un progetto importantissimo con un’artista di fama mondiale. Katherine Jenkins ha scelto proprio il tenore polistrumentista siciliano nonché vincitore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi per duettare con lei nella title track del suo nuovo progetto discografico Cinema Paradiso, uscito venerdì 3 luglio. I due artisti hanno registrato il brano a Londra presso gli storici Abbey Road Studios e Alberto Urso è stato l’unico artista italiano coinvolto nel nuovo progetto discografico della Jenkins. Tra gli altri hanno collaborato le star della musica Luke Evans e il cantante e attore Shaun Escoffery. Cinema Paradiso ripropone 15 tracce, ognuna dedicata alle soundtrack di film che hanno fatto ... Leggi su caffeinamagazine

RadioSubasio : Alberto Urso si è rotto un braccio, ma come ha fatto? - LaMammaN1 : - immacolatadeli1 : Buon compleanno Alberto Urso: le sue canzoni più famose - fioridizuccaa : ma alberto urso che ha fatto al braccio - DONNABBR : @SkyTG24 Alberto Urso, classe 1997, è uno degli artisti più amati dal pubblico del Bel paese. Ma seriamente? Mai s… -