Toni stuzzica Totti | «Torna a giocare» E lui | «Dipendesse da me…»

Sui social è andato in scena un simpatico siparietto tra Luca Toni e Francesco Totti Simpatico siparietto social tra Luca Toni e Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, dopo aver battuto la Lazio nella finale scudetto della Lega calcio a 8, ha postato su Instagram: «Per me è sempre un'emozione, quando mi allaccio gli scarpini so che inizia la mia sfida e voglio vincerla sempre». A rispondere è stato l'amico e campione del mondo Luca Toni con: «Torna a giocare Francesco». E la risposta di Totti non si è fatta attendere. Una risposta ricca di nostalgia del prato verde: «Dipendesse da me…»

Rissa in tv tra Carlo Calenda e Stefano Fassina sul caso Autostrade: video, “favori ai Benetton”; “eri al Mise ma non hai fatto nulla” Lite al Tg2 Post tra Stefano Fassina e Carlo Calenda Un ex manage ...

Calenda e Fassina, lite al Tg2Post sui favori a Benetton: «Da viceministro avevi la concessione secretata nel cassetto»

Toni accesi tra Carlo Calenda e Stefano Fassina, entrambi ospiti dell'ultima puntata di Tg2Post. Durante l'approfondimento condotto da Luca Salerno gli animi si sono scaldati in merito alla accelerazi ...

