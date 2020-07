The Resident 2 su Rai 1 è stato un flop: la serie tv stasera non andrà in onda (Di martedì 21 luglio 2020) La serie tv The Resident 2 non verrà trasmessa su Rai 1 per bassi ascolti, al suo posto la fiction Sorelle stasera, martedì 21 luglio non andrà in onda su Rai 1 The Resident. La ragione? Viale Mazzini ha deciso di sospendere il medical drama con protagonisti Matt Czuchry e Emily VanCamp a causa di un ridotto numero di ascolti: i dati auditel hanno registrato solo 1.818.000 spettatori pari al 10% di share. Dunque, al suo posto sarà trasmessa in replica l’amata fiction Sorelle con Anna Valle, Loretta Goggi, Alessio Vassallo, Irene Ferri, Ana Caterina Morariu e Giorgio Marchesi. Tale scelta dei vertici di Rai 1 è piuttosto plausibile, ma desterà non poco malcontento tra i telespettatori e addetti ai lavori. Infatti, il palinsesto Rai 1 ... Leggi su nonsolo.tv

