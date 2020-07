Salvini tenta la capriola: «L’accordo di Conte è un super Mes» (Di martedì 21 luglio 2020) Matteo Salvini ha usato la parolina magica che mette i sovranisti sul chi va là. Secondo il leader della Lega, che ha spiegato il suo punto di vista in una conferenza stampa congiunta insieme ad Alberto Bagnai, responsabile economico del suo partito, l’accordo sul Recovery Fund nasconde «una grande fregatura per l’Italia». E che, in realtà, non è altro che un super Mes. Questa, appunto, è la parolina magica. LEGGI ANCHE > Quando Salvini diceva che Conte in Europa non concluderà nulla perché la posizione dell’Italia è debolissima super Mes, come Salvini cerca di cambiare la narrazione sul Recovery Fund La formula impiegata da Matteo Salvini per tentare di screditare un ... Leggi su giornalettismo

infoitcultura : Arezzo, Sgarbi tenta (per finta) di abbattere la statua di Benigni e ne auspica una per Salvini - dianthags : Le sentite anche voi, le unghie di Salvini sullo specchio dove tenta di arrampicarsi tra una burrata e un capocollo? - antoniodb69 : RT @eccapecca: Qualcuno spieghi a #Salvini che Orban è a favore del #RecoveryFound. #Salvinivoltafrittate ... #Conte - FabrizioKinga : RT @SerglocSergio: Salvini tenta di cambiare le carte: 'Orbán è dalla parte dell'Italia, Conte no' - Aldebaran_4 : RT @Franco32656300: #Salvini a #Fasano: come la racconta lui e come è andata davvero (male) ECCO L'ENNESIMA MANIPOLAZIONE DELLA REALTÀ SAL… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini tenta Salvini tenta di cambiare le carte: "Orbán è dalla parte dell'Italia, Conte no" Globalist.it Conte, il premier nazionalista che piace a Giorgia Meloni

Una strategia lungimirante, quella di Giorgia Meloni che ha dichiarato parlando di Conte: “Se difenderà fino in fondo gli interessi del popolo italiano ci troverà al suo fianco: FdI antepone sempre l’ ...

Ars, il gruppo della Lega adesso rischia di sparire

La Lega appare, la Lega scompare. Più che un gioco di prestigio, la testimonianza di come per Salvini prendere le misure della politica siciliana sia impresa più ardua di quello che si poteva credere.

Una strategia lungimirante, quella di Giorgia Meloni che ha dichiarato parlando di Conte: “Se difenderà fino in fondo gli interessi del popolo italiano ci troverà al suo fianco: FdI antepone sempre l’ ...La Lega appare, la Lega scompare. Più che un gioco di prestigio, la testimonianza di come per Salvini prendere le misure della politica siciliana sia impresa più ardua di quello che si poteva credere.