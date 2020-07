Psg, Mbappé conferma: “Resterò anche l’anno prossimo” (Di martedì 21 luglio 2020) Kylian Mbappé resterà al Paris Saint-Germain anche il prossimo anno. La conferma arriva proprio dall’attaccante durante un’intervista a beIN Sports: “Resterò al PSG per il quarto anno consecutivo – spiega Mbappè nonostante le voci di mercato – faccio parte di questo progetto. L’anno del 50° anniversario del club è molto importante per la società e per i tifosi, quindi rimarrò qua succeda quel che succeda. Proverò a regalare alla nostra gente tanti trofei, dando il meglio di me stesso sul campo”. Leggi su sportface

