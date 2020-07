Protesta per i prezzi dei voli: ancora troppo alti per andare al Sud Italia (Di martedì 21 luglio 2020) Quanto costa tornare al Sud per le vacanze, da una città del Nord Italia ? Probabilmente più di un possibile viaggio all’estero, è successo di nuovo Fonte foto: (Getty Images)Non trovano pace le compagnie aeree, in questa difficile stagione estiva post lockdown. Dapprima le proteste dei clienti per i voli annullati in fase di inizio pandemia, con i rimborsi tramutati in voucher che non tutti hanno apprezzato, ora i prezzi troppo alti e non è nemmeno la prima volta. Nonostante il lockdown abbia portato anche ad una crisi lavorativa e quindi economica, in molti si ritrovano invece a fare i conti con dei prezzi dei voli aerei a dir poco eccessivi, soprattutto considerando la brevità delle ... Leggi su chenews

Radio3tweet : La cronaca in diretta, appassionata e profonda, di Alessandro Leogrande dal G8 di #Genova2001: la sua voce dalle st… - enpaonlus : Non c'è pace per gli animali: 3000 cervi condannati a #morte Caccia al cervo e tiro con l’arco al cinghiale: Venet… - GassmanGassmann : Blocca i soldi per i test,invia truppe federali prive di tesserino di riconoscimento,ad arrestare chi protesta,prom… - Sofia_1_vv : RT @enpaonlus: Non c'è pace per gli animali: 3000 cervi condannati a #morte Caccia al cervo e tiro con l’arco al cinghiale: Veneto nel Med… - hugmeaj_ : Tra lo schifo delle persone ci sono gli etero che definiscono il pride esagerato e fuori norma perché “noi etero no… -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta per La protesta dei commercialisti per il mancato rinvio delle scadenze fiscali Vivere Fermo Gianfranco Vissani: “In smart working non possiamo cucinare, Castelli ha mortificato l’intera categoria”

«Dovevano fare l’anno bianco per tutti e invece ecco che ci fanno pagare le tasse e tutto il resto. Ma se sono stato chiuso quattro mesi, perché devo pagare l’immondizia? Ci trattano come la feccia de ...

L'Europa approva il Recovery Fund: 209 miliardi per risollevare l'Italia

Per l'Italia il risultato è ritenuto accettabile in quanto ... è potuto neppure permettere di prolungare le scadenza fiscali di luglio, nonostante le forti proteste dei lavoratori e dei commercialisti ...

«Dovevano fare l’anno bianco per tutti e invece ecco che ci fanno pagare le tasse e tutto il resto. Ma se sono stato chiuso quattro mesi, perché devo pagare l’immondizia? Ci trattano come la feccia de ...Per l'Italia il risultato è ritenuto accettabile in quanto ... è potuto neppure permettere di prolungare le scadenza fiscali di luglio, nonostante le forti proteste dei lavoratori e dei commercialisti ...